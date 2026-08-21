CP INTRASENSE : DUOnco™ Unity, première IA multi-organes certifiée CE pour le suivi des cancers sur scanners

DUOnco™ Unity, première IA multi-organes certifiée CE pour le suivi

des cancers sur scanners.

• Une première mondiale : DUOnco™ Unity est la première IA à combiner, au sein d'un même dispositif

certifié CE, la détection, la segmentation et le suivi longitudinal automatisés des lésions focales sur

scanner thoraco-abdomino-pelvien (TAP).

• Un objectif clinique clair : une solution qui vise à transformer le suivi oncologique en objectivant et en

standardisant l'évaluation de la réponse thérapeutique

• Un partenariat industriel et académique réussi dans l’écosystème français entre Intrasense, Guerbet,

Gustave Roussy et le CHU d'Angers.

• Un soutien public fort : un développement soutenu par BPI France.