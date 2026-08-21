 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CP INTRASENSE : DUOnco™ Unity, première IA multi-organes certifiée CE pour le suivi des cancers sur scanners
information fournie par Boursorama CP 21/08/2026 à 08:45
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

DUOnco™ Unity, première IA multi-organes certifiée CE pour le suivi
des cancers sur scanners.
• Une première mondiale : DUOnco™ Unity est la première IA à combiner, au sein d'un même dispositif
certifié CE, la détection, la segmentation et le suivi longitudinal automatisés des lésions focales sur
scanner thoraco-abdomino-pelvien (TAP).
• Un objectif clinique clair : une solution qui vise à transformer le suivi oncologique en objectivant et en
standardisant l'évaluation de la réponse thérapeutique
• Un partenariat industriel et académique réussi dans l’écosystème français entre Intrasense, Guerbet,
Gustave Roussy et le CHU d'Angers.
• Un soutien public fort : un développement soutenu par BPI France.

Valeurs associées

INTRASENSE
0,3210 EUR Euronext Paris +58,91%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,11 -12,70%
HAFFNER ENERGY
0,611 +5,34%
CAC 40
8 470,55 +0,21%
Pétrole Brent
94,11 +0,93%
2CRSI
27,04 +4,89%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank