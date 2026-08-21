CP INTRASENSE : DUOnco™ Unity, première IA multi-organes certifiée CE pour le suivi des cancers sur scanners

DUOnco™ Unity, première IA multi-organes certifiée CE pour le suivi
des cancers sur scanners.
• Une première mondiale : DUOnco™ Unity est la première IA à combiner, au sein d'un même dispositif
certifié CE, la détection, la segmentation et le suivi longitudinal automatisés des lésions focales sur
scanner thoraco-abdomino-pelvien (TAP).
• Un objectif clinique clair : une solution qui vise à transformer le suivi oncologique en objectivant et en
standardisant l'évaluation de la réponse thérapeutique
• Un partenariat industriel et académique réussi dans l’écosystème français entre Intrasense, Guerbet,
Gustave Roussy et le CHU d'Angers.
• Un soutien public fort : un développement soutenu par BPI France.
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