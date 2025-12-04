 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 134,00
+0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CP INTRASENSE : Agenda financier 2026
information fournie par Boursorama CP 04/12/2025 à 17:45

CP INTRASENSE : Agenda financier 2026
Dates de publication 2026
CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2025 5 février 2026, après bourse
RESULTATS ANNUELS 2025 11 mars 2026, après bourse
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2 juin 2026
CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL 2026 23 juillet 2026, après bourse
RESULTATS SEMESTRIELS 2026 15 septembre 2025, après bourse
À propos d’Intrasense
Expert français de l’imagerie médicale depuis 2004 et filiale digitale du groupe Guerbet, Intrasense conçoit des solutions logicielles d’imagerie médicale nativement enrichies par des algorithmes d’intelligence artificielle.
Myrian®, plateforme de visualisation avancée en radiologie composée d’outils cliniques de pointe, optimise et simplifie l’interprétation de tous types d'images. DUOnco™, gamme d'algorithmes d'IA experts pour l'oncologie, propose une IA pour la détection des lésions focales du foie et la première IA dédiée aux lésions osseuses marquée CE. Liflow®, solution dédiée au suivi oncologique intégrant des IA multi-organes, permet d’optimiser le suivi longitudinal du patient atteint de cancer.
En alliant expertise clinique et performance opérationnelle, Intrasense apporte aux professionnels de santé des outils à forte valeur médicale, facilitant l’analyse, le diagnostic et la prise en charge des patients.
Plus d’informations sur www.intrasense.fr

Valeurs associées

INTRASENSE
0,2630 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent dans le vert
    information fournie par AFP 04.12.2025 17:46 

    Les Bourses européennes ont terminé en petite hausse jeudi, profitant des attentes de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) et des espoirs de résolution prochaine du conflit ukrainien. La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,43%, Francfort ... Lire la suite

  • Football: "Les Marseillaises" et leur projet au défi du PSG
    Football: "Les Marseillaises" et leur projet au défi du PSG
    information fournie par AFP Video 04.12.2025 17:24 

    Remontée cette saison en Première Ligue, l'équipe féminine de l'OM, rebaptisée "Les Marseillaises" et désormais entraînée par l'ancienne sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre, recevra vendredi le PSG.

  • ( AFP / ABDESSLAM MIRDASS )
    Eric Vial, nouveau président de la Fédération nationale du Crédit Agricole
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.12.2025 17:20 

    Eric Vial a été élu président de la Fédération nationale du Crédit Agricole, l'instance "politique" du groupe qui réunit les différentes caisses régionales, a annoncé jeudi la banque. Le poste était jusque-là occupé par Dominique Lefebvre, également président sortant ... Lire la suite

  • Football: "Les Marseillaises" et leur projet au défi du PSG
    Football: "Les Marseillaises" et leur projet au défi du PSG
    information fournie par AFP Video 04.12.2025 17:18 

    Remontée cette saison en Première Ligue, l'équipe féminine de l'OM, rebaptisée "Les Marseillaises" et désormais entraînée par l'ancienne sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre, recevra vendredi le PSG.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank