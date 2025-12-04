CP INTRASENSE : Agenda financier 2026

Dates de publication 2026

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2025 5 février 2026, après bourse

RESULTATS ANNUELS 2025 11 mars 2026, après bourse

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2 juin 2026

CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL 2026 23 juillet 2026, après bourse

RESULTATS SEMESTRIELS 2026 15 septembre 2025, après bourse

À propos d’Intrasense

Expert français de l’imagerie médicale depuis 2004 et filiale digitale du groupe Guerbet, Intrasense conçoit des solutions logicielles d’imagerie médicale nativement enrichies par des algorithmes d’intelligence artificielle.

Myrian®, plateforme de visualisation avancée en radiologie composée d’outils cliniques de pointe, optimise et simplifie l’interprétation de tous types d'images. DUOnco™, gamme d'algorithmes d'IA experts pour l'oncologie, propose une IA pour la détection des lésions focales du foie et la première IA dédiée aux lésions osseuses marquée CE. Liflow®, solution dédiée au suivi oncologique intégrant des IA multi-organes, permet d’optimiser le suivi longitudinal du patient atteint de cancer.

En alliant expertise clinique et performance opérationnelle, Intrasense apporte aux professionnels de santé des outils à forte valeur médicale, facilitant l’analyse, le diagnostic et la prise en charge des patients.

