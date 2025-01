CP INTRASENSE : Agenda financier 2025

Montpellier, le 27 janvier 2025. Intrasense (ISIN : FR0011179886), expert français en solutions

d’imagerie médicale facilitant et sécurisant les diagnostics, la prise de décision et le suivi thérapeutique,

annonce la publication de son agenda financier pour l’exercice 2025.

À propos d’Intrasense

Expert français de l’imagerie médicale depuis 2004, Intrasense développe et commercialise dans

40 pays des plateformes logicielles facilitant et sécurisant le diagnostic, la prise de décision et le

suivi thérapeutique.

Myrian ®, solution de visualisation avancée en radiologie, met au service de 1200 établissements de

santé des applications cliniques d’aide à l’interprétation de tous types images. Depuis 2021, Intrasense

développe Liflow ®, une nouvelle plateforme dédiée à l’oncologie, pluridisciplinaire et collaborative,

permettant d’optimiser la prise en charge et le suivi du patient. Filiale digitale du groupe Guerbet depuis

juin 2023, Intrasense poursuit l’enrichissement de ses solutions par l’intégration d’algorithmes

d’intelligence artificielle en imagerie médicale. Ses équipes travaillent en étroite collaboration avec les

professionnels de santé pour contribuer à sauver des vies.

