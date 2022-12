CP INNELEC : Signature d’un accord européen de licence avec le manga « One Piece » pour les accessoires de la marque Konix

Signature d’un accord européen de licence avec le manga « One Piece »

pour les accessoires de la marque Konix

INNELEC annonce la signature d’un accord européen de licence avec le manga « One Piece » pour

la fabrication et la distribution d’accessoires gaming sous sa marque Konix. Fort du succès de la

gamme d’accessoires Konix sous les licences de manga Naruto, My Hero Academia et Jujutsu Kaisen,

ce nouvel accord enrichi l’offre de Konix et lui permettra de renforcer son rayonnement à

l’international.

Depuis son apparition en tant que manga en 1997 et adapté en animé dès 1999, One Piece est

devenu l’une des principales références dans le domaine de l’animation et des bandes dessinées

japonaises. Avec plus de 500 millions d’exemplaires vendus à travers 58 pays dans le monde, One

Piece est l’une des franchises médiatiques les plus rentables de tous les temps. La France, pays

d’adoption du célèbre manga, n’est pas en reste avec 31 millions d’exemplaires écoulés depuis

2011, ce qui en fait le n°1 des ventes dans l’édition des revues japonaises.