CP Groupe Crit : Groupe Crit annonce le décès de son Président Directeur Général et fondateur Claude Guedj

Groupe Crit annonce le décès de son Président Directeur Général et fondateur Claude Guedj

C’est avec une grande tristesse et une profonde émotion que le Groupe CRIT annonce le décès de son Président Directeur Général et fondateur, Claude Guedj, le 12 février 2022 à l’âge de 84 ans. Pionnier du travail temporaire, entrepreneur d’exception qui aura su faire grandir le Groupe en France comme à l’International, Claude Guedj était aussi un homme de passions investi dans des activités multiples avec enthousiasme et audace.