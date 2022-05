CP FREELANCE.COM : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 : 181,5 M€

Croissance consolidée : +83,7%

Croissance organique : +24%

Accélération de l’internationalisation et croissance forte

Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 – ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, publie son chiffre d’affaires réalisé sur le 1er trimestre 2022 (période du 1er janvier au 31 mars).

Synergies et vitalité commerciale au sein de l’ensemble des entités du Groupe

Sur le 1er trimestre 2022, le chiffre d’affaires consolidé de Freelance.com ressort en progression de 83,7% par rapport au 1er trimestre 2021, soit 181,5 M€ contre 98,8 M€ un an auparavant. Ce volume d’affaires bénéficie de la pleine contribution d’Helvetic Payroll, consolidée depuis le 1er novembre 2021.

A périmètre constant, la croissance du Groupe ressort à 24% sur le 1er trimestre 2022.