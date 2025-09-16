 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CP ENTECH : Signature d’un contrat de construction d’une centrale agrivoltaïque, assorti d’un engagement de maintenance sur 20 ans
information fournie par Boursorama CP 16/09/2025 à 07:30

Signature d’un contrat de construction d’une centrale agrivoltaïque, assorti d’un engagement de maintenance sur 20 ans
Quimper, le 16 septembre 2025 à 7h30 – Entech (FR0014004362 – ALESE), société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des EnR, annonce la signature d’un contrat de construction et de maintenance d’une centrale agrivoltaïque, pour un montant total de plus de 14 M€.

Entech annonce la signature d’un contrat de plus de 14 M€ avec un acteur majeur de l’énergie pour la construction, l’installation et la maintenance d’une centrale au sol agrivoltaïque d’une puissance de 30 MWc, située en Mayenne.
La mise en œuvre de ce contrat sera assurée par Entech Construction en groupement avec un acteur local de l’aménagement du territoire du Grand Ouest chargé des travaux d’aménagement du terrain.
Cette centrale constitue le plus important projet photovoltaïque réalisé par Entech à ce jour. Elle sera raccordée au réseau moyenne tension (HTA) géré par Enedis et sa mise en service est prévue en avril 2027.
Dans le cadre de ce contrat, un engagement de maintenance sur 20 ans permettra de garantir la performance et la disponibilité du système sur le long terme.

