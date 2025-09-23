CP ENTECH : Résultats du premier semestre 2025

Résultats du premier semestre 2025
Poursuite de la trajectoire de rentabilité engagée
• Niveau record d’entrées en commandes (+100 M€) qui contribuera à
l’accélération de la croissance au second semestre
• Confirmation de l’objectif 2025 : 80 M€ de CA associé à un EBITDA positif
L’activité du 1er semestre 2025 a été particulièrement dynamique avec plus de 100 M€ de prises de commandes
depuis le début de l’exercice. Ce niveau record d’entrées en commandes ne se reflète pas encore dans la
progression du chiffre d’affaires, qui s’établit à 27,5 M€ (+9%).
• Entech Construction enregistre un chiffre d’affaires de 19,4 M€ (+1%), représentant 71% de l’activité (vs
76% au 30/09/24). Les contrats majeurs remportés au cours du 1er semestre contribueront
progressivement à la hausse du chiffre d’affaires au cours du second semestre et de l’exercice 2026.
• Entech Solutions enregistre un chiffre d’affaires de 7,8 M€ (+30%), représentant 28% de l’activité totale
du groupe (vs 24% au 30/09/2024). L’activité a connu une croissance dynamique, conforme aux attentes,
couplée à une hausse continue de la taille moyenne des projets réalisés.
• Enfin, Entech Energy & Services a initié la constitution d’un portefeuille de projets de centrales
photovoltaïques et de systèmes de stockage détenus en propre et/ou avec des partenaires,
conformément à sa stratégie de montée en puissance (cf. événements post-clôture ci-après)
