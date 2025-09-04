 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 706,00
-0,28%
CP ENOGIA : Résultats du 1er semestre 2025 et nouveau plan stratégique « Turbo 2028 »
04/09/2025 à 17:48

CP ENOGIA : Résultats du 1er semestre 2025 et nouveau plan stratégique « Turbo 2028 »
 Un premier semestre parfaitement en ligne avec les objectifs annuels : croissance du chiffre d’affaires > à 50% (+51%, à 5,4 M€), résultat net et Free cash flow positifs
 Une marge d’EBITDA également en nette hausse à 12,7%
 Nouveau plan stratégique Turbo 2028 adossé à une trajectoire de forte croissance rentable et durable, avec à cet horizon :
o Un chiffre d’affaires de 25 M€, soit une croissance moyenne d’environ 30% par an
o Une marge d’EBITDA de 20%
o Un Free cash flow positif, hors investissements dans l’activité Energy as a Service

Valeurs associées

ENOGIA
4,1000 EUR Euronext Paris +5,13%

