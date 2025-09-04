CP ENOGIA : Résultats du 1er semestre 2025 et nouveau plan stratégique « Turbo 2028 »

 Un premier semestre parfaitement en ligne avec les objectifs annuels : croissance du chiffre d’affaires > à 50% (+51%, à 5,4 M€), résultat net et Free cash flow positifs

 Une marge d’EBITDA également en nette hausse à 12,7%

 Nouveau plan stratégique Turbo 2028 adossé à une trajectoire de forte croissance rentable et durable, avec à cet horizon :

o Un chiffre d’affaires de 25 M€, soit une croissance moyenne d’environ 30% par an

o Une marge d’EBITDA de 20%

o Un Free cash flow positif, hors investissements dans l’activité Energy as a Service