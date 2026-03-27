CP ENOGIA : Résultats annuels 2025



 Objectifs financiers 2025 atteints :

• Chiffre d’affaires en hausse de 57%

• Résultat net et Free cash-flow positifs, à 0,2 M€ et 1,1 M€ respectivement



 Carnet de commandes record de 26,8 M€ à fin 2025 (+85% sur un an)



 Objectifs 2026 :

• Croissance du chiffre d’affaires >30%

• Poursuite de l’amélioration de la marge d’EBITDA vers l’objectif 2028

Arthur LEROUX, Président directeur général, déclare : « En 2025, ENOGIA a pleinement tenu ses engagements financiers, avec une croissance de son chiffre d’affaires supérieure à 50% ainsi qu’un Free cash-flow et un résultat net tous deux positifs. Cette performance s’inscrit dans un environnement particulièrement porteur, soutenu à la fois par le renforcement des exigences environnementales et par les prix élevés de l’énergie, qui renforcent la compétitivité de nos solutions auprès des industriels. Dans ce contexte, nous abordons 2026 avec confiance, en poursuivant l’exécution de notre plan stratégique Turbo 2028, désormais sécurisée sur le plan industriel par le triplement de nos capacités de production. Je tiens à saluer l’engagement de l’ensemble des équipes et le travail accompli au service de notre dynamique commerciale. »