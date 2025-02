CP ENOGIA : Chiffre d’affaires annuel 2024 : +58% (8,0 M€)

Forte dynamique commerciale et partenariats stratégiques

Un carnet de commandes en forte augmentation à 14,5 M€

Au 31 décembre 2024, le chiffre d’affaires d’ENOGIA atteint 8,0 millions d’euros (M€), affichant une croissance de 58% par rapport à 2023, parfaitement en ligne avec l’objectif annoncé par la Société (> à 50%). La part de l’export est restée prépondérante, à 77% du chiffre d’affaires total contre 83% un an plus tôt, avec un poids renforcé de l’Asie.