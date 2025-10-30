 Aller au contenu principal
CP Charwood Energy : Energy&+, filiale de Charwood Energy, annonce le succès de son prêt participatif sur MiiMOSA pour un montant de 1 M€
30/10/2025

CP Charwood Energy : Energy&+, filiale de Charwood Energy, annonce le succès de son prêt participatif sur MiiMOSA pour un montant de 1 M€
Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), acteur de la transition énergétique par la biomasse, annonce aujourd’hui le succès de la levée de fonds de sa filiale Energy&+ réalisée sur la plateforme de financement participatif MiiMOSA, pour un montant de 1 M€.

Adrien Haller, Président-directeur Général et fondateur de Charwood Energy déclare :
« Nous remercions vivement les investisseurs de l’opération MiiMOSA, qui nous accompagnent désormais pour accélérer le déploiement de nos solutions, consolider notre modèle industriel et notre ancrage territorial. Le succès de cette levée de fonds en seulement trois jours illustre la confiance placée dans le développement de nos activités. »

Valeurs associées

CHARWOOD ENERGY
3,2000 EUR Euronext Paris -3,61%

