CP BILENDI : Retour à une légère croissance du chiffre d’affaires au 3ème trimestre 2026

Retour à une légère croissance du chiffre d’affaires au 3ème trimestre 2026

Paris, le 3 novembre 2026 – Bilendi, un leader mondial des technologies, des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché, publie son chiffre d’affaires pour le 3ème trimestre 2026 et en cumul au 30 septembre 2026.

Au troisième trimestre 2026, le chiffre d’affaires s’établit à 21,1 M€, en progression de +0,6% (-0,3% à taux de change constant).

A l’international (86% du chiffre d’affaires total), Bilendi enregistre un chiffre d’affaires de 18,2 M€, en croissance de +7,0% (+5,8% à taux de change constant).

En France, le chiffre d’affaires s’élève à 2,9 M€, en recul de 26,9%, intégrant une base de comparaison exigeante liée à la facturation d’un contrat exceptionnel au 3ème trimestre 2025. Le chiffre d’affaires France en 2025 avait bénéficié d’un revenu ponctuel d’un montant supérieur à 1 million € et ainsi cru de 34%. Retraité de ce montant non récurrent, l’activité au T3 aurait été en légère croissance en France, et en croissance de plus de 5% pour l’ensemble du Groupe.