CP BILENDI : Résultats 2021 en très forte croissance

• Chiffre d’affaires : +29%

• EBITDA : +52%

• Résultat net multiplié par 2,4

A l’horizon 2026, le Groupe se fixe de nouvelles ambitions

100 M€ de chiffre d’affaires et une marge d’EBITDA de 20% à 25%

Paris, le 12 avril 2022 - Bilendi, un leader européen des technologies et des données pour les études, publie ce jour ses résultats de l’exercice 20211 en très forte croissance.

Marc Bidou, Président-directeur Général et fondateur de Bilendi, déclare à cette occasion « L’année 2021 a marqué un tournant majeur dans l’histoire du Groupe. En réalisant une croissance organique de 21,3% et l’acquisition de respondi, Bilendi a changé de dimension, nous permettant, avec 2 ans d'avance, d’atteindre et de dépasser l’objectif de 50 M€ de chiffre d’affaires que nous avions fixé pour 2023. Cette performance n’a été possible que grâce à l’ensemble des équipes de Bilendi et respondi qui se sont formidablement mobilisées afin d’accompagner nos 1 700 clients à travers l’Europe.