CP BILENDI : Poursuite de la forte progression du chiffre d’affaires au 3ème trimestre 2021 : +23,2% / Croissance soutenue de l’activité au 30 septembre 2021 : +25,7%

Poursuite de la forte progression du chiffre d’affaires au 3ème trimestre 2021 : +23,2% / Croissance soutenue de l’activité au 30 septembre 2021 : +25,7%

Paris, le 9 novembre 2021 - Bilendi, l’un des leaders européens des technologies et des données pour les études, annonce la publication de son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021 et en cumul sur les neuf premiers mois de 2021.

Au troisième trimestre 2021, Bilendi enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 9,9 M€, en forte progression de +23,2% (+21,3% en organique1 et à taux de change constant). Si l’on compare au troisième trimestre 2019, la croissance s’élève à +41,2%.

L’activité à l’international affiche une fois encore une solide performance avec un chiffre d’affaires consolidé de 7,7 M€, en hausse de +22,8% par rapport au troisième trimestre 2020. L’ensemble des bureaux européens du Groupe a contribué à cette dynamique.