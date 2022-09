CP BILENDI : Nomination de Magali ALDON en tant que Directeur Administratif et Financier

Paris, le 8 septembre 2022 - Bilendi, un leader européen des technologies et des données pour

les études, annonce la nomination de Magali ALDON au poste de Directeur Administratif et

Financier. Magali est entrée en fonction à compter du 29 août 2022. Marc FOISIL, qui quitte le

groupe pour des raisons personnelles, accompagnera la transition.

Diplômée d’HEC, d’Imperial College London et titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’ENSIC de

Nancy, Magali ALDON cumule 15 ans d’expérience dans les métiers de la finance d’entreprise

au sein de différents secteurs d’activité.