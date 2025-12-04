 Aller au contenu principal
information fournie par Boursorama CP 04/12/2025 à 17:45

CP BILENDI : Des panels d’études de marché propriétaires dans 44 pays, portés par des standards de qualité au plus haut niveau
Paris, le 4 décembre 2025 – Bilendi, l’un des leaders européens des technologies, des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché, annonce une étape majeure dans l'expansion de ses capacités de réalisation d’enquêtes à l’échelle internationale. Quatorze mois après l’annonce de son plan de croissance de panels, Bilendi se positionne désormais parmi les très rares acteurs à couvrir 44 pays. Cela a été réalisé grâce à une stratégie d’investissement, et à l’acquisition de Netquest, permettant à l’entreprise d’étendre rapidement sa présence à l’international. Cette expansion témoigne de l'engagement à long terme de Bilendi en matière de couverture mondiale et de qualité des données.

Valeurs associées

BILENDI
17,4000 EUR Euronext Paris -0,29%

