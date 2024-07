CP BILENDI : Bilendi publie son deuxième rapport RSE

Paris, le 16 juillet 2024 – Bilendi, l’un des leaders européens des technologies et des données pour les

études, annonce la publication de son second rapport RSE.

Dans la continuité de son premier rapport publié en décembre 2022, ce nouveau rapport met en

exergue la démarche engagée du Groupe en matière de responsabilité sociale et

environnementale (RSE) en conjuguant engagements et actions autour de deux priorités clés :

favoriser une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité au sein de nos

sociétés.