CP ARTEA : Résultats du vote des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires du 25 juin 2025

ARTEA (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE), acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, publie le compte rendu et les résultats des votes de l’Assemblée générale des actionnaires du 25 juin 2025.



L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire d’ARTEA s’est réunie le 25 juin 2025 à 18 heures, au 52 avenue Georges Clémenceau - 78110 Le Vésinet, sous la présidence de Monsieur Philippe BAUDRY, Président Directeur Général d’ARTEA.



A cette date, le nombre total d'actions composant le capital social de la Société s'élevait à 4.998.952 actions, dont 4.774.880 ayant le droit de participer au vote, représentant 9 404 563 droits de vote.



L’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions à titre ordinaire et extraordinaire et notamment:

• Les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024,

• L’affectation du résultat de l’exercice,

• La politique de rémunération des mandataires sociaux pour l’exercice 2025,

• Le renouvellement des délégations financières au Conseil d’administration.