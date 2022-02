CP Agences de Papa : La plateforme LesAgencesdePapa.fr lance « Papa Partners », une offre attractive destinée aux professionnels de l’immobilier

La plateforme LesAgencesdePapa.fr lance « Papa Partners », une offre attractive destinée aux professionnels de l’immobilier

Les Agences de Papa, leader de l’immobilier digital en France, coté sur Euronext Access+, ouvre sa

plateforme aux professionnels de l’immobilier (agences immobilières indépendantes, négociants,

mandataires…) qui souhaitent devenir des « Papa Partners ». Désormais, ces professionnels ont la

possibilité de diffuser l’ensemble de leur parc sur la plateforme www.lesagencesdepapa.fr dans le cadre

de collaborations inter-agence. Plusieurs partenariats sont d’ores et déjà signés et les premières annonces

sont déjà en ligne, identifiables par la mention « Papa Partners ». Les Agences de Papa bénéficient d’une

forte croissance du nombre de contacts acquéreurs qualifiés, avec plus de 25 000 demandes sur le dernier

trimestre 2021.