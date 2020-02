CP ADUX - Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019

Le groupe ADUX, spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - HIM, HIM.FR) publie son chiffre d'affaires du quatrième trimestre de l'exercice 2019.



Le chiffre d'affaires consolidé du quatrième trimestre 2019 s'élève à 7,4 millions d'euros, contre 6,8 millions d'euros (+9%) au quatrième trimestre 2018 (après retraitement des activités cédées en fin d'année 2018). L'augmentation du chiffre d'affaires de 0,6 million d'euros s'explique par la croissance soutenue de la filiale Quantum et le retour à la croissance d'Admoove.

L'activité de social marketing Adpulse a continué de décroitre mais son poids relatif dans l'activité du groupe est désormais limité. Grâce à ce rebond global de l'activité au quatrième trimestre, l'EBITDA du groupe sur cette période est positif à hauteur de 1 million d'euros.

Sur l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 24,7 millions d'euros contre 26,3 millions d'euros en 2018, en baisse de -6%. Du fait du redressement opéré à partir du troisième trimestre, d'une gestion rigoureuse de ses marges et de ses coûts ainsi que des bonnes performances de fin d'année, l'EBITDA annuel repasse en positif à hauteur de 0,1 million d'euro.