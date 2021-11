CP ADUX - Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021

CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE 2021

FORTE PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DE L’EBITDA



Chiffre d’affaires T3 2021 : 6M€ (+31% vs. T3 2020)

EBITDA( ) : 0,8M€ (vs. 0,2M€ T3 2020)



Paris, le 18 novembre 2021, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) publie ses résultats du troisième trimestre de l’exercice 2021.



Activité



Le chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2021 progresse de 31% et s’élève à 6 millions d’euros, contre 4,6 millions d’euros au troisième trimestre 2020.

La marge brute augmente quant à elle de +39% ce qui, avec une bonne maitrise des coûts, permet de dégager un EBITDA positif à hauteur de 0,8 million d’euros sur le troisième trimestre.

Sur 9 mois, l’activité a augmenté de +21% et l’EBITDA s’est nettement amélioré pour atteindre 1,2 million d’euros contre -0,2 million d’euros sur la même période en 2020.



Actualités et perspectives



La reprise notable au cours du premier semestre 2021, confirmée par une bonne dynamique au 3éme trimestre, démontre que la société s’adapte au contexte actuel et aux besoins des annonceurs en adaptant ses offres et ses produits.

Malgré une faible visibilité sur la situation sanitaire et ses impacts macro-économiques sur les mois à venir, le Groupe est confiant et devrait rester sur la même dynamique de croissance jusqu’à la fin de l’année 2021.