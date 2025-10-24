Coya Therapeutics plonge après une vente d'actions surdimensionnée de 20 millions de dollars

24 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Coya Therapeutics COYA.O chutent de 14% à 6,01 dollars avant la mise sur le marché

** COYA annonce le prix de son offre d'actions surdimensionnée de 20 millions de dollars

** La société vend 3,6 millions d'actions à 5,50 $ chacune, soit une décote de 21 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Lucid Capital Markets est l'unique gestionnaire de l'offre publique

** La COYA comptait 16,7 millions d'actions en circulation au 30 juin, selon le prospectus de l'offre

** Le produit de l'offre sera utilisé pour financer son plan de développement clinique et à d'autres fins

** A la dernière clôture, les actions de COYA ont augmenté de 21,8 % depuis le début de l'année