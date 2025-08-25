 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Coya progresse après l'approbation par la FDA des États-Unis d'une thérapie contre la SLA dans le cadre d'un essai à mi-parcours
25/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

25 août - ** Les actions de Coya Therapeutics COYA.O augmentent de 6,2 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis cinq mois, soit 7,30 dollars

** La FDA américaine donne son feu vert au fabricant de médicaments pour étudier son médicament, COYA 302, comme traitement potentiel de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) dans une étude de phase intermédiaire

** L'acceptation de la demande de nouveau médicament de recherche par la FDA déclenche un paiement d'étape de 4,2 millions de dollars à Coya de la part du fabricant de médicaments indien Dr Reddy's Laboratories REDY.NS .

** La SLA, également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig, est une maladie neurologique rare qui affecte les neurones moteurs du cerveau et de la moelle épinière, entraînant une faiblesse musculaire, une paralysie et, à terme, la mort

** L'action est en hausse de 24,8 % depuis le début de l'année

