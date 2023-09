Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio : va tenter de renouer avec les 44,65E information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 09:06









(CercleFinance.com) - Fausse sortie à la baisse sous 42,5E (en direction de 41,5E) : les vendeurs sont piégés et Covivio va tenter de renouer avec les 44,65E.

Le titre reste en mesure de valider une tête/épaules inversée sur 39,62E mais à condition de refranchir 46,6E.





Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris +1.49%