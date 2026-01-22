Covivio signe un accord pour l’acquisition d’un hôtel MEININGER à Porto au Portugal

Covivio SA CVO.PA :
* À TRAVERS COVIVIO HOTELS, ANNONCE LA SIGNATURE D’UN ACCORD POUR L’ACQUISITION D’UN HÔTEL MEININGER À PORTO
* L’ACQUISITION AUPRÈS D’EIFFAGE IMMOBILIER, POUR UN MONTANT DE 31,6 M€
* LA VENTE SERA EFFECTIVE LORS DE L’OUVERTURE DE L’HÔTEL, PRÉVUE AU S2 2028
* MEININGER OPÉRERA L’HÔTEL DANS LE CADRE D’UN BAIL DE 20 ANS FERME
Texte original [https://tinyurl.com/4uxac7e7] Pour plus de détails, cliquez sur CVO.PA
(Rédaction de Gdansk)
