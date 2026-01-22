 Aller au contenu principal
Covivio signe un accord pour l’acquisition d’un hôtel MEININGER à Porto au Portugal
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 18:08

Covivio SA CVO.PA :

* À TRAVERS COVIVIO HOTELS, ANNONCE LA SIGNATURE D’UN ACCORD POUR L’ACQUISITION D’UN HÔTEL MEININGER À PORTO

* L’ACQUISITION AUPRÈS D’EIFFAGE IMMOBILIER, POUR UN MONTANT DE 31,6 M€

* LA VENTE SERA EFFECTIVE LORS DE L’OUVERTURE DE L’HÔTEL, PRÉVUE AU S2 2028

* MEININGER OPÉRERA L’HÔTEL DANS LE CADRE D’UN BAIL DE 20 ANS FERME

Texte original [https://tinyurl.com/4uxac7e7] Pour plus de détails, cliquez sur CVO.PA

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

COVIVIO
53,4000 EUR Euronext Paris +1,91%
