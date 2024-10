Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Covivio: revenus à neuf mois en hausse de 5% information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 07:45









(CercleFinance.com) - La foncière Covivio annonce, pour les neuf premiers mois de 2024, des revenus en hausse de 4,9% à périmètre courant (après +1,8% au premier semestre), à 509 millions d'euros en part du groupe (779 millions à 100%).



'Le renforcement en hôtellerie (dont la croissance des revenus à périmètre courant ressort à +23,5%) et la dynamique opérationnelle positive sur les trois classes d'actifs surpassent l'effet des ventes, principalement de bureaux', explique-t-elle.



La croissance à périmètre constant accélère également, à +6,8% (après +6,5% au premier semestre), grâce à l'indexation (2,8 points), la hausse du taux d'occupation et des loyers lors des relocations et renouvellements (trois points), et les revenus variables hôtels (un point).



Covivio confirme son objectif d'un résultat net récurrent autour de 460 millions d'euros en 2024, en croissance de 6%. Il vise également le retour à un paiement du dividende uniquement en numéraire au titre de 2024, avec un taux de distribution supérieur à 80%.





