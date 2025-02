Covivio: résultat net récurrent accru de 10% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Covivio publie un résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) en hausse de 10% à 477,4 millions d'euros (soit 4,47 euros par action) au titre de 2024, ainsi qu'un actif net réévalué (EPRA NTA) de 79,8 euros par action à fin 2024, en hausse de 2,7% sur le second semestre.



La foncière revendique des performances opérationnelles en forte croissance, avec un milliard d'euros de revenus consolidés (680 millions part du groupe), soit une hausse de 4,9% à périmètre courant et de 6,7% à périmètre constant.



'Avec plus d'un milliard d'euros d'investissements sur l'année, le groupe a saisi de nouvelles opportunités de croissance, en particulier en hôtellerie, tout en finalisant son plan de cessions de 1,5 milliard', souligne en outre son DG Christophe Kullmann.



Le paiement en numéraire d'un dividende de 3,50 euros par action au titre de 2024, en hausse de 6% sur un an, sera proposé par Covivio, qui ajoute viser un EPRA Earnings ajusté de l'ordre de 495 millions d'euros pour 2025.





Valeurs associées COVIVIO 50,55 EUR Euronext Paris +1,87%