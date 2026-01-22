Covivio réalise une acquisition auprès d'Eiffage Immobilier au Portugal pour 31,6 MEUR
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 18:17
Covivio , via sa filiale spécialisée, a conclu un accord pour l'achat d'un hôtel trois étoiles de 228 chambres situé dans le quartier en pleine mutation de Bonfim, à Porto. Ce projet de 9150 m2, dont les travaux débuteront début 2026 pour une ouverture prévue fin 2028, fera l'objet d'un Bail en l'État Futur d'Achèvement (BEFA) d'une durée ferme de 20 ans avec MEININGER.
L'actif bénéficie d'un emplacement stratégique à proximité du pôle d'échanges multimodal de Campanhã et répond à des critères environnementaux stricts, visant les certifications BREEAM Very Good et LCBI (Low Carbon Building Initiative).
Cette opération intervient dans un marché portugais particulièrement porteur, Porto ayant enregistré une hausse de 7% de ses nuitées en 2024. "Cette transaction démontre la capacité de Covivio à accompagner sur le long terme le développement de ses partenaires hôteliers", assure la société.
Valeurs associées
|53,4000 EUR
|Euronext Paris
|+1,91%
