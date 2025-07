Covivio: objectif de RNR relevé pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 07:25









(Zonebourse.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, Covivio annonce relever son objectif de résultat net récurrent (RNR) pour 2025 de 4%, pour le fixer à environ 515 millions d'euros, représentant une croissance de +8% (+4% par action).



Sur son premier semestre, la foncière revendique un résultat net récurrent en hausse de 14%, à 263,2 millions d'euros (2,38 euros par action, +6%), ainsi qu'un actif net réévalué (EPRA NTA) de 80,4 euros par action à fin juin (+3,5% sur un an).



'Le travail continu d'amélioration de la qualité du patrimoine a porté ses fruits au premier semestre. Le dynamisme opérationnel s'illustre par la croissance de +9% des revenus, dont +5% à périmètre constant', explique son DG Christophe Kullmann.



'Les hôtels remembrés en 2024 affichent des revenus et valeurs en hausse de plus de +10%, tandis que l'acquisition de la participation minoritaire dans CB21 (tour située à Paris-La Défense) est immédiatement créatrice de valeur', précise-t-il en outre.





Valeurs associées COVIVIO 51,750 EUR Euronext Paris +0,98%