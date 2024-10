Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Covivio: lancement de la plateforme WiZiU information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 15:40









(CercleFinance.com) - A l'approche de la finalisation du remembrement du patrimoine détenu conjointement avec AccorInvest, prévue fin novembre, Covivio annonce sa plateforme de gestion hôtelière WiZiU, ainsi que l'arrivée d'Estelle Seguin en tant que directrice générale de cette dernière.



WiZiU gère des hôtels en France et en Belgique, sans marques ou sous franchise Accor, Marriott, Hilton ou encore IHG. D'ici la fin de l'année, elle gèrera 24 hôtels, totalisant 3.090 chambres, pour une valeur de plus de 520 millions d'euros.



Cette plateforme intervient à toutes les étapes de gestion et d'exploitation des établissements, avec pour ambition d'accompagner leur repositionnement via des changements de marques et un programme d'investissements ciblés.



Nommée à la tête de l'équipe dirigeante de WiZiU, Estelle Seguin dispose de plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement du développement de structures hôtelières dans des établissements de 3 à 5*, dernièrement au sein du Groupe Indevho (ex-Maranatha).





