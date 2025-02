Covivio Hotels: hausse de 8% de l'EPRA Earnings en 2024 information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 13:10









(CercleFinance.com) - La foncière Covivio Hotels publie un résultat net récurrent (EPRA Earnings) en hausse de 8,1% 258,1 millions d'euros à fin décembre 2024, soit 1,74 euro par action, sous l'effet de la hausse de ses revenus.



Les bons résultats du marché hôtelier et de ses hôtels sur l'année se traduisent en effet par une croissance des revenus de 4,1% en courant et de 7,2% à périmètre constant, pour s'établir à 334,6 millions d'euros.



La société proposera au vote de l'AG du 15 avril la distribution d'un dividende de 1,50 euro par action, en hausse de 15%, avec la possibilité offerte aux actionnaires d'opter pour le paiement de ce dividende en actions.



Concernant 2025, Covivio Hotels indique qu'il 'entend poursuivre son développement et continuer ses actions d'Asset Management pour extraire le potentiel de valorisation de son patrimoine existant'.





