 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Attentat de la rue des Rosiers: le renvoi aux assises étudié en appel
information fournie par AFP 20/10/2025 à 08:49

Des pompiers et des secouristes rue des Rosiers, à Paris, après que le restaurant traiteur franco-juif Jo Goldenberg a été attaqué par des hommes armés, le 9 août 1982 ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

Des pompiers et des secouristes rue des Rosiers, à Paris, après que le restaurant traiteur franco-juif Jo Goldenberg a été attaqué par des hommes armés, le 9 août 1982 ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

La cour d'appel de Paris doit étudier lundi les appels formés par les deux hommes renvoyés aux assises spéciales dans l'enquête sur l'attentat terroriste antisémite de la rue des Rosiers à Paris, qui avait fait six morts en 1982.

Selon une source proche du dossier, cette audience pourrait cependant être renvoyée pour des raisons procédurales.

Fin juillet, des juges d'instruction antiterroristes ont ordonné un procès devant la cour d'assises spéciale contre six hommes suspectés d'être impliqués dans cet attentat qui avait fait six morts rue des Rosiers à Paris en 1982, dont Abou Zayed, principal suspect entre les mains de la justice.

Deux personnes ont été mises en examen: outre Abou Zayed, Norvégien d'origine palestinienne âgé de 66 ans, considéré comme l'un des tireurs et détenu en France depuis 2020, il y a Hazza Taha, soupçonné d'avoir caché des armes à l'époque, mis en examen récemment et sous contrôle judiciaire.

Tous deux contestent les faits, et ont fait appel de l'ordonnance de mise en accusation.

Les quatre autres suspects, Hicham Harb, Nizar Tawfiq Hamada, Amjad Atta et Nabil Othmane, localisés en Cisjordanie, en Jordanie et au Koweït, font l'objet de longue date d'un mandat d'arrêt.

Mais surprise, le premier d'entre eux, le Palestinien Hicham Harb, superviseur allégué de l'attentat né en 1955, a été arrêté par les autorités palestiniennes depuis, comme confirmé mi-septembre par le Parquet national antiterroriste (Pnat), informé par Interpol.

Des pompiers et des secouristes rue des Rosiers, à Paris, après que le restaurant traiteur franco-juif Jo Goldenberg a été attaqué par des hommes armés, le 9 août 1982 ( AFP / Jacques DEMARTHON )

Des pompiers et des secouristes rue des Rosiers, à Paris, après que le restaurant traiteur franco-juif Jo Goldenberg a été attaqué par des hommes armés, le 9 août 1982 ( AFP / Jacques DEMARTHON )

Cette "avancée procédurale majeure", selon le Pnat, interroge depuis les acteurs du dossier, qui se demandent dans un premier temps si cette extradition aura bien lieu, au vu de la situation diplomatique particulière des Territoires palestiniens, que la France vient de reconnaître comme Etat mais qui ne disposent pas d'aéroport.

Les différentes parties se demandent également si cette nouveauté majeure pourrait repousser la tenue d'un procès ou si une première audience va se tenir, y compris en l'absence d'un protagoniste majeur du dossier.

Lundi matin, la cour d'appel de Paris doit par ailleurs examiner des recours sur des demandes d'actes formées par les mis en cause et refusées par les magistrats instructeurs.

Le 9 août 1982, six personnes ont été tuées et 22 blessées, rue des Rosiers dans le quartier juif du Marais, dans l'explosion d'une grenade dans le restaurant Jo Goldenberg puis dans une fusillade perpétrée par un commando de trois à cinq hommes.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin
    "Nous avons failli", admet Darmanin après le vol au Louvre
    information fournie par Reuters 20.10.2025 11:32 

    Le spectaculaire cambriolage commis dimanche matin au musée du Louvre à Paris ne prouve pas un "délitement de l'Etat" mais "nous avons failli", a déclaré lundi le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Des bijoux d'une valeur "inestimable", selon les autorités, ... Lire la suite

  • Un camion de pompiers près d'un immeuble résidentiel où s'est déclaré un incendie, le 20 octobre 2025 à Lyon, dans le Rhône ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )
    Quatre morts dans l'incendie d'un sous-sol d'immeuble à Lyon
    information fournie par AFP 20.10.2025 11:30 

    Deux femmes et deux hommes, probablement des squatteurs, sont décédés lundi dans un incendie au sous-sol d'un immeuble de dix étages du 3e arrondissement de Lyon, qui s'est déclenché vers 5H00 du matin et a été rapidement éteint. Les personnes décédées ont été ... Lire la suite

  • X-FAB : La tendance baissière peut reprendre
    X-FAB : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • STEF : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    STEF : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank