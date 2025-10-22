Covivio-Hausse de 4,8% des revenus sur 9 mois, objectifs annuels confirmés

Covivio CVO.PA a annoncé mercredi une hausse de 4,8% à périmètre courant de son revenu part du groupe sur les neuf premiers mois de 2025, atteignant 533,0 millions d’euros, et a confirmé ses perspectives annuelles.

En juillet, Covivio avait relevé son objectif de résultat net récurrent pour 2025 à environ 515 millions d’euros, contre 495 millions d’euros attendus précédemment, soit une hausse de 8% sur un an.

