 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Covivio et des fonds gérés par Blue Owl Capital lancent un partenariat sur les sites de Thales à Vélizy
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 08:08

Logo du groupe français de défense et d'électronique Thales près de Paris

Logo du groupe français de défense et d'électronique Thales près de Paris

Covivio et des fonds gérés ‍par le gestionnaire d'actifs américain Blue Owl Capital ont annoncé ‌mercredi la signature d'un accord visant à constituer une ​joint-venture portant sur les principaux ⁠sites de Thales à Vélizy-Meudon.

L’opération prévoit la mise ⁠en ‍place d’une joint-venture détenue à ⁠51% par Covivio et 49% par Blue Owl, destinée ​à regrouper Hélios 1, Hélios 2 ainsi que le site ⁠TED, selon un communiqué ​de l'entreprise française de ​gestion foncière.

Covivio ​précise que l’opération valorise l’intégralité ​du site ⁠à 503 millions d'euros et que la transaction représente pour le groupe "l’équivalent de 138 ‌millions d'euros PdG de vente, en prime par rapport à la valeur de fin 2024".

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ‌Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank