Covivio et des fonds gérés par Blue Owl Capital lancent un partenariat sur les sites de Thales à Vélizy

Logo du groupe français de défense et d'électronique Thales près de Paris
Covivio et des fonds gérés par le gestionnaire d'actifs américain Blue Owl Capital ont annoncé mercredi la signature d'un accord visant à constituer une joint-venture portant sur les principaux sites de Thales à Vélizy-Meudon.
L’opération prévoit la mise en place d’une joint-venture détenue à 51% par Covivio et 49% par Blue Owl, destinée à regrouper Hélios 1, Hélios 2 ainsi que le site TED, selon un communiqué de l'entreprise française de gestion foncière.
Covivio précise que l’opération valorise l’intégralité du site à 503 millions d'euros et que la transaction représente pour le groupe "l’équivalent de 138 millions d'euros PdG de vente, en prime par rapport à la valeur de fin 2024".
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
