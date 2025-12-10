 Aller au contenu principal
Covivio distingué pour l'îlot 2 de son programme Noème
Covivio indique avoir reçu, à l'occasion du SIMI 2025, le prix "Habitat et Logement" pour l'îlot 2 de son programme Noème, à Bordeaux Lac, projet visant la transformation d'un ancien site tertiaire en un nouveau quartier urbain résidentiel.

La foncière a entrepris depuis 2020 la transformation du site de l'ancien siège régional d'IBM, situé sur les berges du lac de Bordeaux, en un nouveau quartier résidentiel de plus de 46 500 m² et 700 logements divisés en 6 îlots, baptisé Noème.

Le 1er îlot du projet, composé de 11 bâtiments et totalisant 199 logements, a été inauguré en décembre 2024, et le 2e, livré en juin 2025, compte 102 logements locatifs intermédiaires et sociaux réparties sur 4 bâtiments ouverts sur le lac.

