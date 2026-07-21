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Covivio accroît de 7,3% son résultat net récurrent au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 07:43

Covivio dévoile un résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) en hausse de 7,3% sur un an, à 282,4 MEUR (2,55 EUR par action) au titre du 1er semestre 2026, ainsi qu'un actif net réévalué (EPRA NTA) de 84,2 EUR par action à fin juin 2026, en progression de 1,6% sur six mois.

La société foncière a engrangé 526 MEUR de revenus consolidés (349 MEUR part du groupe), en baisse de 2,1% à périmètre courant, mais en hausse de 2,2% à périmètre constant, soutenus par l'indexation ( 1,1 point), les hausses de loyers et les gains d'occupation, ainsi que les revenus variables en hôtellerie.

A fin juin 2026, le patrimoine de Covivio atteint 24,2 MdsEUR à 100%, soit 16,3 MdsEUR part du groupe, en hausse de 1,4% sur six mois et de 0,5% à périmètre constant, reflétant la résilience de sa base d'actifs dans un marché de l'investissement encore sélectif.

Au 1er semestre, Covivio a réalisé 223 MEUR de cessions part du groupe, portant principalement sur des actifs de bureaux périphériques, à un rendement moyen de cession de 4,2%, et a investi 312 MEUR part du groupe dans des acquisitions et des capex, dont près de la moitié est concentrée sur les hôtels.

"Dans un environnement de marché encore sélectif, Covivio a renforcé son exposition aux hôtels et la centralité de son portefeuille, tout en signant 103 800 m2 d'accords locatifs et en augmentant ses revenus annexes", souligne Christophe Kullmann, directeur général.

Fort de la montée en puissance des initiatives d'asset management, Covivio aborde le second semestre avec confiance et confirme son objectif annuel d'un résultat récurrent 2026 (EPRA Earnings ajusté) par action en hausse d'environ 4% par rapport à 2025.

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