Covid-19 : Les investisseurs se sont massivement réfugiés dans les fonds monétaires

(NEWSManagers.com) - La semaine du 7 au 12 mars restera inédite en matière de flux dans les fonds d' investissements, selon le dernier rapport " Flow Show " du BofA Global Research. La forte inquiétude des marchés envers un risque de récession, renforcée par la fermeture des Etats-Unis aux voyageurs européens par le président Donald Trump, a provoqué un afflux massif sur les véhicules " refuges " . A l' inverse, la décollecte se poursuit à un rythme effréné sur l' obligataire.

Les investisseurs mondiaux se sont ainsi rués sur les fonds monétaires, en y plaçant le montant astronomique (et historique) de 136,9 milliards de dollars. De même, les fonds sur l' or ont connu leur deuxième meilleure collecte hebdomadaire avec 3,1 milliards de dollars. A l' inverse, la décollecte s' est accélérée sur l' obligataire, avec -25,9 milliards, pire résultat de l' histoire sur cette classe d' actifs. Les fonds obligataires avaient déjà connu un tournant la semaine dernière, en rendant 12,6 milliards de dollars, après avoir empilé près de 1000 milliards en un peu plus de 400 jours. Les analystes du BofA Global Research craignaient alors l'explosion d'une bulle sur le marché du crédit.

L' ensemble des catégories de fonds obligataires ont décollecté, à l' exception de ceux positionnés sur la dette souveraine. Les investisseurs ont décidé de placer 13,9 milliards de dollars (nouveau record) sur les " govies " , considérés comme les titres de créance les plus sûrs du marché. Les fonds d' obligations d' entreprises ont connu une semaine terrible, avec une décollecte de 34,1 milliards de dollars. Aucun segment n' a été épargné. Les fonds obligataires sur les entreprises les mieux notées (" investment grade " ) et les fonds de dettes émergentes ont vu sortir respectivement -15,9 milliards et -7,0 milliards de dollars, soit les pires chiffres depuis 2005. Les fonds de dette à haut rendement (" high yield " ) ont eux retourné 11,2 milliards, soit le deuxième plus mauvais résultat pour cette classe.

Les fonds actions ont, eux, connu des trajectoires variées. La semaine fut très agitée, et la collecte des données par le BofA Global Research fut ponctuée par une journée historique de baisse des Bourses. En 16 jours, la capitalisation des marchés actions aura fondu de 20,7%. Un chiffre comparable aux baisses survenues lors de l' explosion de la bulle internet (2001) et de la Bataille de France en mai 1940.

Malgré une baisse de 9,9% de l' indice Dow Jones sur la seule séance de jeudi, les fonds investis sur les Etats-Unis ont enregistré, dans l' ensemble, une collecte positive de 4,7 milliards de dollars. Mais les flux se sont concentrés sur les grandes capitalisations (+8,1 milliards). Les investisseurs ont également profité de la chute du cours du pétrole, et des valorisations des entreprises du secteurs, pour placer +1,3 milliard de dollars dans les fonds spécialisés.

Les fonds investis sur les actions japonaises ont également enregistré une collecte positive, avec +2,9 milliards de dollars. Les fonds actions couvrant l' Europe (-4,8 milliards) et les pays émergents (-2,6 milliards) ont passé pour leur part une semaine moins tranquille.