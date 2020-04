Covid-19 : les actions à acheter et celles à vendre secteur par secteur, selon UBS

Le stratège de la banque suisse a identifié les secteurs d'activité bien positionnés et ceux en difficultés en cette période de pandémie. (© Fotolia)

Le stratège de la banque suisse, Nick Nelson, a passé en revue les secteurs de la cote. Il a identifié avec son équipe d'analystes les entreprises les plus fragilisées par les effets économiques de la pandémie et celles qui résistent le mieux. En conséquence, des actions - dont plusieurs françaises - sont conseillées à l'achat alors que d'autres sont à éviter.

Le stratège Nick Nelson et son équipe chez UBS se sont penchés sur les conséquences pour les secteurs et les entreprises d'une profonde récession en Europe et une forte baisse des profits.

Les économistes de la banque suisse prévoient pour les pays de la zone euro une baisse du Produit intérieur brut de 4,5% en 2020, avant une hausse de 1,8% en 2021, sur la base de la fin du confinement à partir du mois de mai et de l'usage d'un premier vaccin à un horizon de douze à dix-huit mois.

Fin du confinement attendu en mai prochain

UBS anticipe alors une baisse des profits d'entreprises de 33% cette année, puis une hausse de 25% l'an prochain (soit un recul de 16% en deux ans comparable à la baisse de 19% survenue entre 2008 et 2010).

Le rebond des marchés de 17% depuis le point bas parait cohérent avec ce scénario privilégié par UBS, qui vise un objectif de fin d'année sur le Stoxx 600 à 340 points (+2% sur le niveau actuel).

Si le confinement durait plus longtemps, le pire scénario élaboré par UBS prévoit une baisse du PIB de la zone euro de 7,2% cette année, une chute des profits de 41% et un recul supplémentaire des Bourses européennes de 30% (objectif à 230 points sur le Stoxx 600).

Un troisième scénario plus favorable vise un Stoxx 600 en fin d'année à 400 points (+21%) si le confinement durait moins longtemps (mais nous n'en prenons pas le chemin), avec une baisse du PIB