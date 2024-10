Covestro revoit de nouveau à la baisse ses perspectives 2024

(AOF) - Le chimiste allemand Covestro (+0,07% à 58,26 euros) a lancé un avertissement sur ses résultats. Pour l’exercice 2024, le groupe table désormais sur un Ebitda compris entre 1,0 et 1,25 milliard d'euros, contre 1,0 à 1,4 milliard précédemment. En cours de rachat par le géant pétrolier Adnoc, Covestro souligne par la voix de son directeur financier Christian Baier que "la demande mondiale est globalement intacte, mais reste à un niveau bas".

Au troisième trimestre, Covestro a vu son Ebitda progresser de 3,6% à 287 millions d'euros, légèrement au-dessous du consensus, pour un chiffre d'affaires stable à 3,6 milliards d'euros contre 3,57 milliards il y a un an. Le résultat net ressort à 33 millions d'euros.

" Nous avons terminé le troisième trimestre de l'année avec des volumes de ventes plus élevés et des bénéfices en hausse ",mais " l'environnement de marché actuel reste difficile ", a déclaré Markus Steilemann, PDG de Covestro. "Nous continuons à nous concentrer sur les leviers que nous pouvons contrôler et à mettre en œuvre de manière cohérente notre stratégie ‘Sustainable Future'. Ce faisant, nous posons non seulement les bases d'un succès futur et d'une croissance durable, mais nous progressons également de manière constante vers une économie entièrement circulaire. "

Adnoc qui fera une offre publique d'achat sur toutes les actions en circulation de Covestro au prix de 62,00 euros par action, s'engage à soutenir pleinement la stratégie "Sustainable Future" et entend soutenir pleinement Covestro dans la poursuite de l'exécution de cette stratégie.