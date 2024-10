Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Covestro: renoue avec les bénéfices au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 10:16









(CercleFinance.com) - Covestro fait savoir que les ventes du groupe ont atteint 3,6 milliards d'euros au 3e trimestre, en hausse de 1% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITDA affiche une progression de 3,6% pour s'établit à 287 millions d'euros, tandis que l'EBIT ressort à 76 millions d'euros (+7%).



Avec +33 millions d'euros, Covestro renoue avec les bénéfices au 3e trimestre, effaçant ainsi la perte de 31 millions d'euros enregistrée un an plus tôt.



En revanche, le FCF affiche une contraction de 63%, à 112 millions d'euros.



' Nous avons terminé le troisième trimestre de l'année avec des volumes de vente en hausse et des résultats améliorés ', a commenté Dr Markus Steilemann, directeur général de Covestro. ' Néanmoins, l'environnement de marché actuel reste difficile. Notre priorité est donc claire : nous continuons à faire notre travail, nous concentrons sur les leviers que nous maîtrisons et appliquons rigoureusement notre stratégie 'Avenir Durable'.



Compte tenu de la persistance d'un environnement économique difficile, Covestro anticipe désormais un EBITDA entre 1,0 milliard et 1,25 milliard d'euros pour 2024 (précédemment : entre 1,0 milliard et 1,4 milliard d'euros).



Covestro continue également de prévoir un flux de trésorerie opérationnel libre compris entre -100 et 100 millions d'euros.







