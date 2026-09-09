Covenant, une entreprise soutenue par la Silicon Valley, dévoile un missile de croisière à faible coût et pouvant être produit en série

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* Covenant vise un prix de l'ordre de 500 000 dollars par missile Anthem à plein régime de production

* La start-up a enregistré environ 150 millions de dollars de commandes et prévoit de commencer à générer des flux de trésorerie cette année

* Les usines de Dallas, d'Allemagne et d'Israël visent une production combinée de 12 000 missiles par an

par Mike Stone

La start-up du secteur de la défense Covenant a dévoilé mercredi un missile de croisière à longue portée et à forte charge utile qui, selon elle, peut être rapidement produit en série à un coût relativement faible, ce qui constitue le dernier défi lancé aux grands fabricants d’armes américains par certains des plus grands investisseurs de la Silicon Valley.

L'annonce de Covenant, après deux ans de développement, coïncide avec les efforts déployés par les États-Unis et leurs alliés pour reconstituer leurs stocks de missiles de frappe de précision à longue portée, moins coûteux et plus abondants, après que la guerre en Iran a épuisé les réserves de ces armements essentiels.

Son missile, baptisé Anthem, est un missile de croisière lancé depuis le sol, capable de transporter une charge utile de plus de 200 kg (soit 441 livres). En cas de conflit, il serait utilisé en grande quantité pour compléter d’autres missiles à longue portée, tels que le missile de croisière Tomahawk d’une portée de 1 000 miles (1 609 km), produit par la division Raytheon RTX.N de RTX, et le missile JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range) de Lockheed Martin LMT.N d’une portée de 600 miles.

Les armes comparables proposées par les plus grands équipementiers de défense sont « fabriquées en petites quantités à des prix très élevés. Nous avons donc décidé de changer cela », a déclaré Michael Kaufman, cofondateur et directeur général de Covenant, lors d’un entretien avec Reuters.

Fondée en 2024, l’entreprise a levé un peu plus de 250 millions de dollars auprès d’investisseurs tels qu’Andreessen Horowitz, Founders Fund, Lux, 8VC, Aleph et Lightspeed, et emploie aujourd’hui plus de 200 personnes aux États-Unis, en Allemagne et en Israël.

Anthem est propulsé par un moteur-fusée à propergol solide pour le décollage et par un moteur à réaction à carburant lourd pour le vol de croisière. Covenant affirme avoir effectué plus de 200 vols d'essai avec ce missile au cours de l'année écoulée.

Les dirigeants ont déclaré que le missile avait été conçu en pensant au Pacifique. « Nous avons été conçus pour le conflit avec la Chine », a déclaré Abby Denburg, présidente de Covenant.

Les planificateurs militaires envisagent d’utiliser des armes lancées depuis le sol, conçues pour frapper à partir d’îles alliées proches de la Chine, telles que les Philippines , un tronçon d’environ 2 000 miles qui permettrait de mettre des cibles chinoises à portée sans avoir recours à des avions pilotés ou à des groupes de frappe navals.

Covenant vise un prix unitaire de l’ordre de 500 000 dollars par missile une fois la production à plein régime atteinte. La société a déjà enregistré environ 150 millions de dollars de commandes et prévoit de commencer à générer du chiffre d’affaires en 2027, à mesure que les livraisons s’accéléreront.

Un client international devrait commencer à prendre livraison d’Anthems de fabrication allemande d’ici la fin de cette année, tandis que les livraisons à l’armée américaine sont prévues pour 2027, ont indiqué des dirigeants.

Les nouvelles entreprises du secteur de la défense ont souvent du mal à s’imposer, car elles s’attaquent à des intérêts établis avec de nouvelles technologies et peuvent se heurter à des obstacles importants lors de la livraison de leurs produits, en particulier en grandes quantités.

Covenant a déclaré avoir délibérément évité de s’appuyer sur un seul fournisseur, en s’adjoignant les services de trois fournisseurs de moteurs-fusées à propergol solide, un quatrième étant en cours de développement, et en concluant des accords à long terme portant sur plus de 4 000 réacteurs au cours des deux prochaines années.

L’usine de l’entreprise à Dallas, d’une superficie de 105 000 pieds carrés (9 754 mètres carrés), ouvre ses portes mercredi et devrait atteindre une cadence de production maximale de 5 000 missiles par an.

Covenant exploite une usine de taille similaire en Saxe, en Allemagne, qui aura également une capacité de 5 000 unités par an. Un site plus petit, situé dans le nord d’Israël, produira 2 000 unités par an.