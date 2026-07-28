Coursera soutient la nouvelle entreprise de formation en IA de son cofondateur Andrew Ng en y injectant 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Coursera acquiert un tiers du capital d'une nouvelle société

* LearnVector prévoit de lancer ses premiers cours au début de l'année prochaine

* Coursera a annoncé qu'elle s'associerait à LearnVector pour commercialiser et développer conjointement des cours

par Greg Bensinger

Andrew Ng, cofondateur de la plateforme d'apprentissage en ligne Coursera COUR.O , a annoncé mardi la création d'une nouvelle start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, dont l'objectif est de former les cols blancs à de nouvelles compétences afin qu'ils restent compétitifs alors que l'IA transforme le monde du travail. Cette start-up, baptisée LearnVector, bénéficie d’un investissement de 100 millions de dollars de la part de Coursera. Andrew Ng a expliqué avoir fondé LearnVector car il estime que l’idée reçue selon laquelle l’intelligence artificielle remplacera les travailleurs est erronée et que les cols blancs doivent simplement acquérir de nouvelles compétences qui leur permettront de rester indispensables à mesure que l’IA automatise davantage de tâches. «L'idée reçue veut que "l'IA va remplacer les humains", mais je crois au contraire», a déclaré M. Ng lors d'une interview. « L’IA sera le principal moteur de l’accélération du développement humain si nous l’utilisons à bon escient, et plutôt que de… provoquer une apocalypse de l’emploi, je pense que l’IA rendra les gens beaucoup plus productifs et créera une nouvelle demande de compétences. » M. Ng, informaticien, associé commandité chez AI Fund et membre du conseil d’ AMZN.O d’Amazon.com , recrute actuellement des ingénieurs pour sa nouvelle entreprise, a-t-il indiqué. Coursera est l’investisseur principal de LearnVector, et M. Ng n’a pas souhaité dévoiler l’identité d’autres investisseurs potentiels ni le montant total des besoins de financement de LearnVector. Il devrait participer mercredi à la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de Coursera afin d’ évoquer ce financement. Lancée en 2012, Coursera propose des cours et des programmes certifiants élaborés par des universités et des entreprises dans des domaines tels que la gestion de projet, la cybersécurité et les marchés financiers. Lors de l’entretien, M. Ng a indiqué que LearnVector était encore en train de définir son offre de cours , sa tarification et son interface utilisateur. Mais l’entreprise, qui utilise des modèles de base d’IA provenant de divers tiers, prévoit de proposer ses premiers cours au début de l’année prochaine. L’investissement de Coursera lui confère un tiers du capital de LearnVector, ce qui suggère une valorisation de l’entreprise d’environ 300 millions de dollars. Bien que ce chiffre soit relativement modeste par rapport aux opérations de plusieurs milliards de dollars menées dans la Silicon Valley, Coursera mise ainsi environ 13% de ses 790 millions de dollars de trésorerie disponible à la fin du mois de mars. LearnVector utilisera l’IA pour développer des cours personnalisésdestinés aux cols blancs, capables de suivre les progrès des apprenants et de s’adapter au fur et à mesure que ceux-ci acquièrent davantage de compétences, a déclaré M. Ng. Il prévoit de vendre ces cours aux entreprises, aux pouvoirs publics et aux établissements d’enseignement supérieur.

Dans un communiqué consulté par Reuters, Coursera a indiqué qu’elle s’associerait à LearnVector pour commercialiser et développer conjointement leurs cours. Des entreprises telles qu’Amazon, Meta et Block , connue pour son service de paiement Square, ont attribué en partie leurs importantes suppressions d’emplois récentes aux gains d’efficacité liés à l’IA, bien que certaines études aient suggéré d’autres causes, telles qu’un ralentissement économique. « Les personnes devront adapter leurs compétences à mesure que l’IA automatisera une partie du travail, mais il restera encore beaucoup à faire pour les humains », a déclaré M. Ng, qui occupe le poste de directeur général de la nouvelle société.

« J’adore apprendre. C’est l’une des activités les plus agréables auxquelles j’aime consacrer mon temps, et je souhaite faire profiter tout le monde de cela. »