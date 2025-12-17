 Aller au contenu principal
Coursera et Udemy gagnent du terrain : les fournisseurs de formation en ligne signent un accord d'environ 930 millions de dollars
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 15:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 décembre - ** La plateforme d'apprentissage en ligne Coursera COUR.N augmente de 8,2 % à 8,60 $, son homologue Udemy UDMY.O bondit de 27,6 % à 6,85 $ ** Coursera accepte d'acheter Udemy pourenviron 930 millions de dollars, dans un contexte de consolidation du secteur de l'apprentissage en ligne ** L'offre entièrement en actions implique un prix de 6,35 $ par action, soit une prime d'environ 18,3 % par rapport à la dernière clôture d'UDMY ** À la dernière clôture, COUR a baissé de 6,6% depuis le début de l'année, UDMY a baissé de 34,8% depuis le début de l'année

