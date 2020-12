Cours Dow Jones : le rebond de l'indice boursier américain peut-il durer ?

(Crédits photo : Pixabay - David Vives )

On a analysé le Dow Jones Industrial Average (DJIA), mieux connu sous le nom raccourci de Dow Jones, l'indice américain le plus célèbre et le plus ancien. Le Dow Jones, qui comprend 30 entreprises parmi les plus importantes des États-Unis, donne le tempo de l'économie mondiale aux côtés du S&P 500 et du NASDAQ COMPOSITE.

Mais quelles sociétés composent le Dow Jones ? Jusqu'où le rebond du cours du Dow Jones peut-il aller ? Découvrez nos éléments de réponse avec nos analyses financière et technique de l'indice Dow Jones.

Qu'est-ce que le Dow Jones ?

Le Dow Jones Industrial Average (DJIA) est le plus vieil indice boursier du monde. Sa création par Charles Dow et Edouard Jones, deux journalistes qui l'ont créé dans le but de rassembler les performances des sociétés industrielles avec le plus fort potentiel boursier, remonte à 1884. L'indice accueille dès ses débuts Western Union, Pacific Mail et General Electric (qui n'en sortira d'ailleurs qu'en 2018).

Le Dow Jones est définitivement l'indice du XXème siècle, tristement célèbre d'ailleurs par sa chute de 22,6 % le 24 novembre 1929, jour du Black Thursday (jeudi noir), marquant le début de la plus grande crise économique mondiale des temps modernes. Le Dow Jones a traversé les cycles économiques, les bulles et les krachs, les crises financières et sanitaires, pour atteindre en 2019 une capitalisation cumulée de 8 000 milliards de dollars.

Le Dow est composé de 30 entreprises américaines importantes. Les entreprises présentes dans l'indice ont changé avec le temps et aucune des 12 entreprises originelles n'est présente dans l'indice boursier à ce jour. Pour calculer le Dow Jones, la somme des prix des 30 actions est divisée par un diviseur, le Dow Divisor. Le diviseur est ajusté en cas de fractionnement d'actions, de scission ou de changements structurels similaires, pour s'assurer que de tels événements ne modifient pas en eux-mêmes la valeur numérique du Dow Jones.

Quelles sociétés composent l'indice Dow Jones ?

Aujourd'hui, le Dow Jones est composé de 30 sociétés américaines multi sectorielles. On y trouve de très grandes et célèbres entreprises telles que McDonald's, IBM, Coca-Cola ou encore Goldman Sachs et Boeing.

Entreprises du Dow Jones : secteurs représentés selon la capitalisation boursière

L'indice est très équilibré sur les secteurs, avec en tête le secteur technologique, notamment grâce à la présence de Microsoft et Apple. Les biens et services au consommateur suivent, avec notamment les hypermarchés Walmart.

Entreprises du Dow Jones : Top 10 par capitalisation boursière

Le Top 10 est caractéristique du poids immense qu'ont pris les GAFAM dans l'économie américaine. En effet, Apple et Microsoft pèsent plus que l'ensemble des 8 sociétés qui composent le top 10 (51 %), avec d'illustres entreprises comme Walt Disney, WalMart ou encore Coca-Cola.

Analyse financière du Dow Jones

Évolution de l'indice boursier Dow Jones sur les 10 dernières années

Sur 10 ans, l'indice Dow Jones a été multiplié par plus de 2. On note la nette cassure liée au confinement et la pandémie de COVID 19, totalement rattrapée aujourd'hui. L'indice Dow Jones a dépassé son niveau le plus haut de début d'année pour atteindre les 29 590 points le 23 novembre 2020.

Taux de distribution de dividendes des sociétés du Dow Jones

Le taux de distribution de dividendes des sociétés du Dow Jones pour la période de douze mois, qui s'est terminée le 20 novembre 2020, s'élève à 2,11 %, en baisse de 5,4 % sur les 12 derniers mois (source : wsj.com).

Évolution du PER des sociétés du Dow Jones

Au 20 novembre 2020, le PER moyen est estimé à 29,05, en croissance de 40 %. Il s'élevait à 20,75 au 20 novembre 2019 (source : https://www.wsj.com).

Analyse graphique de l'indice Dow Jones

Les dernières actualités du Dow Jones

Le principal indice de Wall Street continue de progresser en ce début de semaine du 23 novembre. Les espoirs d'un vaccin COVID-19 et les données montrant une bonne santé des activités des entreprises alimentent les anticipations d'une reprise économique plus rapide après la récession entraînée par la pandémie.

Novembre semble avoir été le mois où les investisseurs se sont finalement convaincus qu'il y avait la lumière au bout du tunnel, et cette lumière brille aujourd'hui sur l'indice Dow Jones qui a dépassé son plus haut historique, au-delà des 29 500 points. Il y a de bonnes nouvelles sur le vaccin, ce qui génère beaucoup d'enthousiasme : les laboratoires Pfizer, Moderna ou AstraZeneca publient de bons chiffres d'efficacité à l'issu de la phase 3. Le défi est maintenant celui de la distribution.

Cours Dow Jones : analyse technique de l'indice Dow Jones

(Sources : Café de la Bourse, graphique construit sur IG, données à titre indicatif)

Le Dow Jones a de nouveau atteint ses niveaux historiques, franchissant les 29 500 points, après sa dégringolade de la mi-mars et l'éclatement de la pandémie du Covid, avec une progression de 63 %.

La tendance à moyen et court terme est positive avec un cours au-dessus de ses moyennes mobiles à 20, 50 et 100 jours. Pas de correction technique en prévision avec une MACD au-dessus de sa ligne de signal et un RSI toujours en zone neutre. Le prochain cap est la résistance des 29 800 points sur lequel l'indice Dow Jones pourrait rebondir en attendant des nouvelles concrètes sur la distribution du vaccin.

En conclusion, pas de freins techniques à la hausse mais un potentiel limité au niveau des fondamentaux. Le marché sera surement en attente d'information sur le front sanitaire avant de s'engager à la hausse.

