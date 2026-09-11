Cours de l'or : J. Safra Sarasin vise 4 600 dollars l'once d'ici fin 2026

(Zonebourse.com) - Depuis la mi-juillet, le cours de l'or au comptant a fortement progressé, gagnant près de 10% pour s'établir aujourd'hui autour de 4 414 dollars l'once. Bien que ce niveau reste encore nettement inférieur au record historique de 5 589 USD l'once, cette hausse traduit-elle une amélioration des perspectives pour l'or à l'approche des derniers mois de l'année ? Et quel niveau attendre pour le cours de l'or en décembre et à horizon 12 mois ?

Selon Claudio Wewel, stratégiste changes chez Bank J. Safra Sarasin, "le vif rebond estival de l'or a largement reflété le repli du dollar américain". Deux évolutions majeures ont alimenté ce mouvement :

- L'incertitude monétaire : Lors de la réunion de la Fed en juillet, les déclarations de son président, Kevin Warsh, ont laissé les marchés dans l'incertitude quant à la fonction de réaction de la banque centrale. Cette situation a suscité des interrogations sur la détermination de l'institution à contenir l'inflation.

- Les interventions du Trésor américain (département exécutif fédéral des Etats-Unis chargé de répondre aux besoins fiscaux et monétaires) : L'annonce de son intention de doubler au minimum ses rachats d'obligations a encore accru l'incertitude. De telles opérations risquent en effet de fausser les signaux de marché mêmes dont Kevin Warsh avait auparavant souligné l'importance pour déterminer l'orientation monétaire appropriée.

Si le discours de Warsh à Jackson Hole a apaisé les craintes que la Fed puisse tolérer trop longtemps une inflation supérieure à son objectif, Claudio Wewel estime néanmoins que "les inquiétudes relatives à une dépréciation du dollar devraient persister. Elles pourraient ponctuellement ressurgir au gré des événements politiques".

Prévisions sur l'or : cap sur 4 600 USD à court terme et 5 000 USD à 12 mois

En l'absence d'importants flux vers les valeurs refuges, l'expert anticipe une hausse progressive : "Nous prévoyons une progression du cours de l'or à 4 600 USD l'once d'ici à la fin de l'année puis 5 000 USD à la fin de l'année prochaine, tout en soulignant l'existence de risques significatifs à la hausse."

Fondamentalement, le cours de l'or est déterminé par les taux d'intérêt réels et les fluctuations du dollar américain. "Compte tenu de notre anticipation d'un dollar légèrement plus faible à moyen terme, nous prévoyons une progression modérée de l'or d'ici à la fin de l'année. Les mouvements de prix les plus marqués ont toutefois généralement été provoqués par une forte hausse de la demande de valeurs refuges liée à des événements politiques", précise le spécialiste.

Dégradation budgétaire et géopolitique : des facteurs de soutien structurels

Par le passé, l'or a réagi à des événements non monétaires (attentats du 11 septembre, vote en faveur du Brexit). Les évolutions récentes montrent cependant qu'il réagit particulièrement fortement aux menaces pesant sur la sécurité du système financier, comme lors de la crise des subprimes ou face aux craintes d'une dépréciation du dollar. "Nous pensons que ce dernier facteur restera un moteur important. La soutenabilité budgétaire de la dette fédérale américaine se détériore. Parallèlement, les Etats-Unis s'éloignent de leur rôle traditionnel de garant de la sécurité et de la stabilité mondiales. Cette évolution conduit également les banques centrales et les investisseurs à accroître leurs avoirs en or", relève Claudio Wewel.

Le retour en force de la demande d'investissement (ETF)

Parallèlement, les encours des ETF (fonds indiciels cotés) adossés à l'or progressent, avec des entrées nettes de 3 MdsUSD en juillet. Selon le World Gold Council, les entrées nettes dans les ETF adossés à l'or se sont sensiblement accélérées en août. Elles ont représenté 120 tonnes d'or, soit une valeur de 18 MdsUSD. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis janvier 2026.

"A l'époque, les ETF aurifères avaient enregistré des flux comparables, dans un contexte d'inquiétudes concernant l'indépendance de la Fed et de menaces américaines de s'emparer du Groenland par la force militaire", rappelle Claudio Wewel.

Alors que la hausse des prix commence à peser sur la demande de bijoux, elle attire en revanche une nouvelle vague d'investisseurs. C'est un changement de dynamique notable pour un secteur où la demande d'investissement, qui représentait en moyenne un quart de la demande totale au cours de la dernière décennie, s'inscrit en forte hausse depuis 2025.

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