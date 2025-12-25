Coupang affirme que toutes les informations sur les clients ayant fait l'objet d'une fuite ont été supprimées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur la déclaration de Coupang au paragraphe 3, sur la déclaration du ministère sud-coréen de la science aux paragraphes 4 et 5, et sur le contexte au paragraphe 6)

Le distributeur en ligne Coupang a déclaré que toutes les informations sur les clients de l'entreprise sud-coréenne ayant fait l'objet d'une fuite ont été supprimées par le suspect, selon un communiqué envoyé par courriel jeudi.

La société a déclaré qu'un ancien employé avait téléchargé les informations personnelles d'environ 3 000 des 33 millions de clients de Coupang, que la personne a supprimées sans les transférer à une tierce partie.

Coupang a déclaré avoir identifié un ancien employé, mais n'a pas révélé de détails sur le suspect présumé. La société a ajouté que l'individu avait avoué des détails liés à l'incident.

Le ministère sud-coréen des sciences a déclaré dans un communiqué jeudi que l'incident faisait toujours l'objet d'une enquête et que les allégations de Coupang n'avaient pas été confirmées par les autorités.

Le ministère, qui dirige une équipe d'enquête conjointe avec des experts du secteur privé sur la violation de données, a déclaré qu'il avait envoyé une plainte ferme à Coupang concernant la "divulgation unilatérale" d'allégations par l'entreprise alors que l'enquête est en cours. Au début du mois, le président de la Corée du Sud, Lee Jae Myung, a demandé que des sanctions plus sévères soient prises à l'encontre de la société cotée en bourse aux États-Unis pour négligence dans l'une des pires violations de données qu'ait connues le pays.