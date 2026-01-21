Coup de maître : Smithfield Foods acquiert l'emblématique Nathan's Famous

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le transformateur de porc américain Smithfield Foods SFD.O va racheter Nathan's Famous NATH.O , une entreprise centenaire, dans le cadre d'une transaction de 450 millions de dollars qui ajoute le nom du hot-dog le plus emblématique des Etats-Unis à son portefeuille de marques, a déclaré la société mercredi.

Nathan's Famous a été créé en 1916 par l'immigrant Nathan Handwerker avec 300 dollars empruntés à deux artistes inconnus à l'époque, Jimmy Durante et Eddie Cantor, et vendait à l'origine les saucisses de Francfort pour 5 cents. Ces chiens emblématiques sont devenus célèbres dans tout le pays sous la direction du fils de Handwerker, Murray.

Le prix offert de 102 dollars par action représente une prime de près de 10 % par rapport au cours de l'action Nathan's Famous à la dernière clôture. Les actions de la société de hot-dogs étaient en hausse d'environ 9 %, à 100,94 dollars, dans les transactions de pré-marché. Smithfield détient déjà une licence exclusive pour la fabrication et la vente de Nathan's Famous aux États-Unis, au Canada et dans les clubs Sam's au Mexique.

Le site de Nathan's Coney Island est le théâtre d'un concours annuel de dégustation de hot-dogs qui se tient le 4 juillet et au cours duquel les gagnants reçoivent une "ceinture de moutarde" pour avoir mangé le plus grand nombre de hot-dogs. L'année dernière, le champion masculin était Joey Chestnut, qui a dévoré 70,5 hot-dogs et petits pains en 10 minutes, selon le site web de l'entreprise.

"L'acquisition de Nathan's Famous est une étape importante dans la progression de Smithfield Foods, car elle nous permet de posséder toutes les marques les plus importantes de notre portefeuille de viandes emballées", a déclaré Shane Smith, directeur général de Smithfield.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre de cette année, a déclaré Smithfield.