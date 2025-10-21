 Aller au contenu principal
Coup de grisou pour l'once d'or après sa hausse spectaculaire
information fournie par AOF 21/10/2025 à 17:11

(AOF) - La trajectoire parabolique du cours de l'once d'or cette année a récemment nourri des interrogations sur l'existence d'une bulle. "Il n'existe pas de définition théorique universelle de ce qu'est une bulle," explique pour sa part Florent Wabont, économiste chez Ecofi. "Dans la pratique, une bulle peut être envisagée comme une importante démarcation d'un actif par rapport à sa valeur fondamentale. Or, (...) l'or n'a pas, à proprement parler, de valeur fondamentale déductible". Bulle spéculative ou pas, le métal jaune connaît depuis plusieurs séances un parcours heurté.

L'once d'or perd aujourd'hui 5,6%, à 4112,23 dollars, après avoir gagné 2,5% hier et cédé 1,7% vendredi. Selon les données Bloomberg, il n'avait pas enregistré une baisse journalière aussi importante depuis 4 ans. Sur cette période, le métal précieux a vu son cours être multiplié par 2,3.

"Ce qui est remarquable dans la récente 'ruée vers l'or', ce n'est pas seulement l'ampleur du mouvement, mais aussi sa rapidité", souligne les stratèges de J.P. Morgan. Selon ceux-ci, la seule autre fois dans l'histoire récente où un événement similaire s'est produit remonte à mai 2006, lorsque le prix de l'or avait grimpé de 30% en deux mois et de 60% en dix mois. Mai 2006 a été suivi par une correction de 30% un mois et demi plus tard.

Affaire à suivre...

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

