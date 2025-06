Coup d'envoi pour Orion Sport

(AOF) - Le groupe Orion a annoncé le lancement d’Orion Sport au sein de sa plateforme La Financière d’Orion. Les services proposés par Orion Sport couvrent la prévoyance (assurance transfert, perte de licence, indemnités journalières, décès), l’épargne (contrats d’assurance-vie dédiés, de droit français et luxembourgeois, non cotés, expatriés, épargne entreprise à destination des clubs), l’immobilier et le financement via un partenariat avec un courtier national.

Jérôme Sanz (Alto Patrimoine) se voit confier la direction du projet. " Il bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans le conseil et la distribution de produits financiers auprès des sportifs professionnels ", précise le groupe.

Il sera entouré d'Emmanuel Angelier, président du groupe Orion, de Régis Bellego (cabinet Ouest Conseil Patrimoine), d'André Sala (Asala Finances / Loirea Patrimoine) et de Marie Armand (AV TEAM Conseil).